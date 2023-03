Kais Saied s’est rendu à Bab Souika (vidéo)

Depuis la Mosquée Ezzitouna, le président de la République, Kaïs Saïed, a exprimé, mercredi 22 mars 2023, ses vœux les plus sincères au peuple tunisien et à la nation islamique tout entière, implorant Dieu que le mois saint de ramadan soit porteur de bien et de prospérité.

Ensuite, il s’est rendu dans le quartier de Bab Souika dans la capitale, où il a visité un certain nombre de cafés comme le café “Taht Essour” et le Café “El Abassia” et de rues historiques du quartier.

Il a été impressionné par les images de ses symboles historiques qui ornent les murs des monuments de Tariq Dhiab à Abdelmjid Ben Mrad …