A l’occasion du mois de Ramadan, le président américain Joe Biden a adressé ses “meilleurs vœux aux communautés musulmanes à travers le pays et dans le monde”, selon la Maison Blanche.

The Biden-Harris Administration wishes Muslim communities across the country and around the world a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan Kareem! pic.twitter.com/4mlWhoUEiw

— The White House (@WhiteHouse) March 22, 2023