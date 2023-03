La Tunisie célèbre lundi 20 mars le 67e anniversaire de son indépendance. La fête de l’Indépendance est une occasion renouvelée pour commémorer les sacrifices consentis par des générations entières d’hommes et de femmes, militants, qui ont lutté férocement pour l’indépendance de la Tunisie et pour l’édification d’un Etat souverain et moderne.

Un Etat dans lequel les citoyens jouissent pleinement de la liberté, de la justice et de la dignité, souligne le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger dans une déclaration publiée à l’occasion de cette fête nationale.

Le ministère des Affaires étrangères exprime sa fierté de célébrer la fête de l’indépendance, se remémorant les énormes sacrifices et le rôle clé joué par la diplomatie tunisienne dans la reconnaissance, par la communauté internationale, de l’indépendance de la Tunisie et dans l’établissement des relations de fraternité, d’amitié et de coopération avec tous les partenaires.

Il réitère son engagement à multiplier ses efforts pour préserver les acquis de la Tunisie et défendre ses intérêts afin de répondre aux aspirations du peuple tunisien à un Etat de droit jouissant de sa pleine souveraineté et de son entière intégrité.