Le Temps sera lundi partiellement nuageux à très nuageux au Nord et dans les régions Est, avec quelques pluies éparses et locales .

Les températures maximales oscilleront entre 15 et 22 degrés et seront relativement en hausse au Sud -ouest et à l’extrême Sud, aux alentours de 26 et 32 degrés .

Le vent sera fort, et la vitesse dépassera provisoirement 90 km/h près des côtes Est, soulevant des poussières, ce qui cause une baisse de la vision horizontale.

Les bulletins d’alerte demeurent ainsi en vigueur pour l’activité de la navigation et de la pêche .Mer très agitée à agitée à l’Est du pays et moutonneuse au Nord.