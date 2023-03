La BTS recrute 28 cadres

La Banque Tunisienne de Solidarité BTS Bank se propose d’organiser un concours public externe sur dossier et sur épreuves écrites et orales pour le recrutement de vingt-neuf (28) Cadres

Les conditions :

1- Le candidat doit être titulaire du diplôme mentionné dans le tableau ci-dessus selon le poste choisi pour concourir.

2- Les diplômes équivalents doivent obéir aux termes du décret N°2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications.

3- Les diplômes délivrés par des institutions étrangères et/ou privées ne seront acceptés qu’avec une attestation d’équivalence délivrée par les services compétents du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (portant la date et le numéro d’équivalence) qui doivent être saisie obligatoirement dans le formulaire d’inscription électronique.

4- Le candidat ne doit pas dépasser l’âge de quarante (40) ans à la date de la clôture des inscriptions en ligne du concours. Les candidats ayant dépassé cet âge peuvent bénéficier de la dérogation prévue par le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de

l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.

5- Le candidat doit être de nationalité tunisienne et bénéficie de tous ses droits civiques.

6- Le candidat doit s’engager à exercer sur tout le territoire de la République Tunisienne.

6- Le candidat titulaire d’un diplôme inférieur au niveau exigé ne sera pas retenu.

7- Tout candidat ne peut postuler qu’à un seul poste.

• Une confirmation d’inscription sera automatiquement adressée au candidat via son email personnel comportant les paramètres d’accès à son compte (un Login ou identifiant et un mot de passe) pour pouvoir remplir le formulaire d’inscription au concours selon le poste demandé.

• Les informations saisies peuvent être modifiées après la validation de l’inscription (jusqu’à la date limite de réception des candidatures) à l’exception des données suivantes (qui ne peuvent pas être rectifiées): 1-adresse e-mail personnelle, 2- le numéro de la Carte d’identité Nationale et 3-numéro de téléphone.

• Le candidat est tenu de s’assurer de l’exactitude des informations saisies. Toute information erronée ou mensongère entraînera le rejet automatique de son inscription.

• Le formulaire d’inscription doit être joint au dossier du candidat en cas de son acceptation préliminaire.

• A l’expiration du délai fixé, aucune inscription au site ne peut être effectuée.

Les inscriptions sont exclusivement en ligne du Vendredi 10 Mars 2023 au Lundi 10 Avril 2023 à midi.

Le candidat qui répond aux conditions exigées doit remplir obligatoirement le Formulaire d’inscription d’une manière précise sur le site électronique – Tout candidat doit disposer d’une adresse e-mail personnelle