Le ministère des Finances a annoncé la mise en place d’un numéro vert 80106070 au profit des migrants subsahariens résidents en Tunisie.

Et de préciser dans un communiqué publié, mardi, que ce numéro vert s’inscrit dans le cadre de l’application des mesures annoncées par la Présidence de la République en vue d’assurer l’encadrement aux migrants subsahariens , notamment, pour la régularisation de leur situation après avoir dépasser la durée de séjour autorisée.

Rappelons que le 5 mars 2023, la Présidence de la République, la Présidence du gouvernement et le ministère des affaires étrangères ont annoncé, dans un communiqué publié conjointement, une série de mesures dans le but de faciliter les procédures pour les étrangers résidant en Tunisie et partant de la profondeur des relations qui lient la Tunisie à l’Afrique.

Il s’agit entre autres de délivrer des cartes de séjour d’un an pour les étudiants des pays africains et de leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents dans un délai approprié.

Les trois départements ont, également, annoncé la prolongation du permis de séjour de trois mois à six mois et de faciliter les départs volontaires pour ceux qui le souhaitent dans un cadre organisé et en coordination préalable avec les ambassades et les missions diplomatiques des pays africains en Tunisie.

Une exonération du paiement des pénalités de retard imposées aux expatriés ayant dépassé la durée de séjour autorisée, dans le cadre du retour volontaire a été également décidée.