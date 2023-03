Un vent fort dépassant temporairement 60 km/h continuera de souffler en rafales, la nuit prochaine, sur les régions côtières et les hauteurs. La mer sera très agitée à houleuse et la vigilance est requise pour les activités de navigation et de pêche.

Le ciel sera partiellement nuageux sur le nord et le centre et peu nuageux sur le sud.

Les températures varieront la nuit entre 10 et 14 °C dans le nord et les hauteurs et entre 15 et 19°C ailleurs.