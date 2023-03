Sousse : 6ème congrès international de l’ATEES

L’association tunisienne pour l’encadrement éducatif des surdoués (ATEES) tiendra son 6ème congrès international à Sousse du 17 au 19 mars en cours et ce, en partenariat avec l’Université de Monastir.

Organisé sous le thème ” pour un système éducatif qui répond aux normes de la qualité et au développement des capacités mentales et créatives “, le congrès est une opportunité de rencontres et d’échange entre les académiciens des différents pays arabes et surtout maghrébins qui examineront les moyens de développer la qualité de l’enseignement en général et l’encadrement des surdoués en particulier.

Il s’agit également de promouvoir le partenariat entre les composantes de la société civile arabe et maghrébine notamment entre l’ATEES, les universités arabes et maghrébines et les laboratoires de recherche spécialisés.

Des ateliers de réflexion sur la situation des surdoués dans le monde arabe et le concept de la qualité figurent au programme de ce congrès outre la discussion du projet de lancement de l’Union arabe des associations de surdoués et de la créativité.