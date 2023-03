Tunisie – Djerba : Perturbations dans la distribution de l’eau potable

Dans le cadre du programme annuel d’entretien et en prévision du pic de consommation estivale, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a programmé des travaux de maintenance de la station de pompage d’eau de mer, qui entraînera des perturbations et une interruption dans la distribution d’eau potable dans les villes de Midoun et Houmet Souk à partir du mardi 14 mars 2023 à midi.

La distribution de l’eau reprendra progressivement la mi-journée mercredi 15 mars 2023, après l’achèvement des travaux de maintenance.