Tunisie : Création d’une coordination nationale des ouvrières agricoles

L’association “Aswat Nissaa” (voix des femmes) a annoncé, vendredi dans un communiqué, la création d’une coordination nationale des ouvrières agricoles.

La coordination s’emploiera à défendre les droits de ces femmes en leur permettant d’obtenir des cartes professionnelles, de bénéficier d’un salaire égal à celui des ouvriers agricoles ainsi que d’une carte de soins et d’une couverture sociale.

La coordination fera pression pour la modification de la loi n° 51 de 2019 et du décret gouvernemental n° 724 du 31 août 2020, de manière à répondre aux besoins des femmes agricoles. Parmi les objectifs de la coordination, figurent la réforme du système de sécurité sociale pour inclure les ouvrières agricoles et la révision du système d’assurance pour l’étendre aux véhicules qui transportent les travailleuses.

Des actions sur le terrain seront menées pour revendiquer l’amélioration de la situation socioéconomique des ouvrières agricoles, selon la même source.

La coordination a été créée à l’initiative d’un groupe de femmes agricoles des gouvernorat de Sidi Bouzid, de Kairouan, et de la délégation de Jebeniana (Sfax), et dans le cadre de la coopération entre les associations Aswat Nisaa, Sawt Hawa (voix d’Eve), Salima et femme et citoyenneté du Kef.

L’annonce de la création de la coordination a eu lieu à l’issue de la tenue de la première conférence annuelle des ouvrières agricoles qui s’est tenue le 7 mars courant.