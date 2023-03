Possibilité d’apparition de brume locale ce mercredi sur les régions Est aux premières heures de la journée, puis le temps sera ensoleillé avec des nuages passagers, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Une hausse relative des températures et les maximales seront comprises entre 18 et 24 degrés dans le nord et sur les hauteurs et oscilleront entre 22 et 28 degrés dans le reste des régions.

L’activité du vent se poursuit relativement près des côtes nord et la mer sera agitée à très agitée dans le nord et houleuse à peu agitée dans le reste des domaines maritimes.