Tunisie : Le 7 mars 2016, une date marquée au fer rouge

Le 7 mars 2016, de violents combats entre forces de l’ordre et des terroristes secouaient la ville de Ben Guerdane. Les terroristes espéraient y créer un territoire, sous l’égide de Daech, et d’y installer un émirat. Mais, les forces armées ont livré un combat héroïque. Des événements qui ont fait le tour du monde et ont montré que la Tunisie demeure un rempart contre les terroristes.

Une cérémonie officielle de commémoration de l’épopée du 7 mars de Ben Guerdane s’est tenue, mardi, en présence des ministres de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et de la Défense, Imed Memmich.

Au cimetière de Sidi Khlif, à Ben Guerdane, les deux ministres ont récité la Fatiha à la mémoire des 21 personnes, entre civils, militaires et forces de sécurité, tombés en martyrs. Ils se sont ensuite rendus au mémorial, érigé à l’occasion, au centre ville.

La date du 7 mars 2016 sera profondément ancrée dans l’esprit de tous les Tunisiens (…) c’est une journée historique, a déclaré, à cette occasion, le ministre de la Défense. Les forces armées, tous corps confondus, y ont démontré leur bravoure, leur vigilance, leur promptitude et leur capacité à faire face à de tels actes lâches et odieux.

Cette épopée représente une date charnière dans la lutte contre le terrorisme. Elle a évité à la Tunisie un danger grave et imminent qui aurait pu avoir de sérieuses répercussions sur la sécurité et la stabilité du pays, surtout que l’ennemi espérait établir un émirat de Daech sur le sol tunisien en employant des armes explosives lourdes et en usant de subterfuges lâches.

Et d’ajouter: Mais, les forces armées ont livré un combat héroïque où a été mêlé le sang des soldats et des sécuritaires avec celui des civils pour défendre Ben Guerdane contre l’assaut de terroristes.

Vingt-et-un martyrs sont tombés dans la bataille de Ben Guerdane, contre 50 terroristes tués et 7 autres arrêtés.

Cette victoire écrasante a permis d’honnir les terroristes. C’est un message envoyé au monde entier sur la loyauté des forces armées tunisiennes et leur capacité à combattre les ennemis de la patrie et à démentir ceux qui pensent que la région de Ben Guerdane pourrait devenir le fief des groupes terroristes, a-t-il relevé.

La Tunisie, poursuit-il sur la même lancée, qui célèbre ces évènements dans la posture du vainqueur, aspire, aujourd’hui à la réalisation d’une approche de développement globale pour garantir tous les attributs d’une vie digne aux habitants de la région.

Au programme des festivités marquant la 7e commémoration de l’épopée de Ben Guerdane qui ont démarré depuis le 2 mars en cours, des activités culturelles, artistiques et sportives ainsi que des, concerts de musique, des récitals de poésie et des expositions.

L’Union générale du Travail à Ben Guerdane a décrété le 7 mars jour de congé pour tous les travailleurs. L’organisation ouvrière regrette le fait journée nationale de lutte contre le terrorisme n’a pas été créée à cette date, vu l’importance de ces évènements qui dépassent le niveau local.

Le 7 mars 2016 les habitants de Ben Guerdane se sont réveillés sur une série d’attentats exécutés, simultanément, par des groupes terroristes sur

plusieurs sites stratégiques de la région en vue d’y établir un ” émirat de Daech “. La vaillance des forces armées, mais aussi des habitants se sont serrés les coudes pour faire avorter ce projet macabre. Les affrontements ont permis la neutralisation de plus de 50 éléments terroristes.

Le 4 mars 2022, la chambre pénale spécialisée dans les crimes terroristes a condamné 16 personnes accusées (96 au total) à la peine capitale, 15 à la prison à perpétuité. Les autres jugements sont allés de la condamnation à la prison pour une période entre 30 et 4 ans, à un non lieu pour certains.