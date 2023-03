Les températures seront en légère hausse ce dimanche. Les maximales varieront entre 12 et 17 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 17 et 22 degrés sur le reste des régions.

Des pluies éparses sont attendues sur l’extrême nord du pays et le ciel sera dégagé dans les autres régions.

Le vent soufflera fort près de côtes nord et sur la zone de Sahel. La mer sera agitée à très agitée sur les côtes nord et dans le golfe de Hammamet.