La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a appelé à la révision du cadre législatif relatif à la constitution du stock stratégique des médicaments et du matériel médical, en tenant compte des différents types de médicaments et de leur disponibilité sur le marché, que ce soit à travers la fabrication locale ou l’importation.

Au cours d’une réunion de travail, mardi 28 février 2023 au palais du gouvernement à La Kasbah, elle a également appelé toutes les parties intervenantes à la nécessité d’élaborer une stratégie sur le secteur des médicaments et sur la tenue d’une deuxième réunion d’ici un mois.

Bouden a souligné l’importance de la bonne gouvernance en matière de gestion des médicaments à travers l’instauration de l’Agence nationale des médicaments pour accélérer l’obtention des autorisations de commercialisation.

Cette réunion a permis d’étudier plusieurs propositions concernant la restructuration du secteur des médicaments et l’approvisionnement du marché, outre la sécurité des médicaments et le renforcement de la compétitivité dans le secteur des industries pharmaceutiques à travers l’encouragement à la fabrication des médicaments au niveau local et la recherche de partenariats au plan international, à même de consolider l’innovation, le transfert des technologies et l’exportation.