Le “clasico” Real Madrid-FC Barcelone constituera l’affiche des demi-finales (aller) de la Coupe du Roi de football 2022-2023, prévues à partir de mercredi, marquées également par un alléchant derby basque entre l’Athletic Bilbao, finaliste des éditions 2020 et 2021, et Osasuna.

Mercredi, place au derby ! L’Athletic Bilbao, spécialiste de la Coupe d’Espagne (il l’a remporté 23 fois et a été 16 fois en finale, soit plus que le Real Madrid et ses 19 titres !), se déplace à 21h00 dans le bouillant El Sadar pour affronter son voisin Osasuna à Pampelune.

Osasuna, la belle surprise du début de saison en Liga, a éliminé les deux clubs de Séville (le Betis et le Séville FC) en 1/8es et en quarts de finale. L’Athletic a eu un parcours plus facile, contre l’Espanyol et Valence.

Deux petits points seulement séparent les deux clubs en championnat.

Et jeudi, c’est jour de clasico ! Deux semaines et demi avant le clasico retour de Liga, prévu le 19 mars, le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontent en demi-finale aller de Coupe du Roi au Santiago-Bernabéu (21h00).

Le FC Barcelone, qui a déjà remporté la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid en janvier en Arabie saoudite (3-1) et qui est bien parti pour remporter la Liga, entend bien oublier son élimination de Ligue Europa contre Manchester United en matant le Real pour se hisser en finale.

Les Catalans seront privés de leur meilleur buteur, l’attaquant polonais Robert Lewandowski, blessé à la cuisse gauche dimanche lors de la défaite surprise du Barça à Almeria (1-0).

Mais les coéquipiers de Karim Benzema, étincelants en 8es de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool il y a dix jours (5-2) puis accrochés 1-1 par leurs voisins de l’Atlético samedi au Bernabéu en Liga, chercheront à refaire le plein de confiance face à leur éternel rival.

Programme des demi-finales de la Coupe du Roi 2022-2023:

Demi-finales aller:

Mercredi 1er mars

(21h00) Osasuna – Athletic Bilbao

Jeudi 2 mars

(21h00) Real Madrid – FC Barcelone

Demi-finales retour:

Mercredi 4 avril

(22h00) Athletic Bilbao – Osasuna

Jeudi 5 avril

(22h00) FC Barcelone – Real Madrid

NB : La finale aura lieu en match simple le samedi 6 mai au stade de La Cartuja à Séville.