Tunisie : L’ours du parc du Belvédère se porte bien

Des internautes ont fait circuler des vidéos d’un ours dans le parc du Belvédère affaibli, ce qui a provoqué une vague d’indignation sur la gestion du parc.

Mariem Dekhili, vétérinaire et directrice du parc du Belvédère, a souligné sur les ondes d’une radio privée, vendredi 24 février 2023, que l’ours reçoit les meilleurs soins et est nourri de manière appropriée, et que la lenteur apparente de ses mouvements est due entre autres à sa fourrure et à son âge avancé (35 – 40 ans), sans oublier qu’il est en ce moment en période d’hibernation.

Elle a souligné que l’hibernation des ours vivant en captivité est différente de celle des ours vivant dans leur habitat naturel.

Par ailleurs, l’ours ne se plaint d’aucun manque de nourriture, au contraire, malgré son âge, il n’a pas perdu l’appétit et accepte toujours de manger.