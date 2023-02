Syrie – Séisme  : Des centaines de familles encore sous les décombres

Les organisations civiles du nord de la Syrie ont déclaré, mardi 7 février 2023, que le temps presse pour sauver des centaines de familles encore piégées sous les décombres des bâtiments détruits après le violent tremblement de terre du 6 courant.

L’organisation de protection civile connue sous le nom de “Casques blancs” dans le nord-ouest de la Syrie expliqué que chaque seconde compte pour sauver des vies, invitant “toutes les organisations humanitaires à fournir de l’aide matérielle et à coopérer face à cette catastrophe de toute urgence”.

En Syrie, au moins 1 504 personnes ont été tuées dans un nouveau bilan, et plus de 3 500 blessées. Les équipes de secours continuent de travailler pour extraire les personnes piégées sous les décombres, malgré le manque d’équipement.

La Syrie, phénomène rare, a appelé la communauté internationale à l’aider, suite à ce séisme dévastateur de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter.

« La Syrie appelle les États membres des Nations unies, le secrétariat général de l’Organisation, ses institutions spécialisées, le Comité international de la Croix-Rouge et les autres partenaires humanitaires des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, à tendre une main et à soutenir les efforts déployés par le gouvernement syrien face à la catastrophe dévastatrice du tremblement de terre », a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères dans un communiqué.