Des perturbations dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées du 7 au 27 février 2023 dans les régions approvisionnées à travers le Système des Eaux du Nord, dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax, a fait savoir, lundi, la SONEDE.

La société a précisé que ces perturbations seront limitées dans l’espace et le temps et sont dues à l’arrêt d’exploitation du canal Medjerda – Cap-Bon programmé par la Société d’Exploitation du Canal et Adductions des Eaux du Nord dans le cadre des travaux de maintenance et de réhabilitation du barrage Lâaroussia, pendant cette période (du 7 au 27 février 2023).

Ces travaux visant à garantir l’approvisionnement en eau durant l’été 2023, induiront un manque des ressources en eaux au niveau du Système des Eaux du Nord pour le Grand Tunis, Cap Bon, Sahel, Sfax.

La SONEDE a, par ailleurs, indiqué que la distribution de l’eau potable dans les régions concernées reprendra son rythme normal, après l’achèvement des travaux et la réactivation du canal.