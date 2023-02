La Voie démocratique et sociale ” Al Massar ” a exprimé, lundi, sa solidarité avec l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et son rejet de toute tentative de répression des libertés publiques et individuelles. Le Parti a renouvelé son appel à accélérer l’examen du dossier des assassinats politiques.

Dans une déclaration publiée lundi, le parti a exprimé son soutien à l’UGTT contre toute tentative de frapper le droit syndical, de s’attaquer à la centrale syndicale et de marginaliser son rôle national et social.

Al Massar, a aussi condamné ” le discours de division et d’incitation à la haine tenu par le président de la République à plusieurs reprises et qui a pris de l’ampleur au cours de la dernière période après la proclamation des résultats des élections législatives qui ont permis aux Tunisiens d’exprimer clairement, par le biais d’un large boycott, leur rejet du projet politique du président de la République, lit-on de même source.

Pour le parti, le président de la République est le premier responsable de ce boycott. Il est responsable aussi de l’escalade avec le syndicat et le reste des organisations de la société civile, mettant en garde contre les restrictions croissantes des droits et libertés qui ciblent notamment les voix des hommes politiques et les professionnels des médias à la parole libre

Al Massar a mis en garde contre l’aggravation de la crise économique et sociale, la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens, la chute sans précédent des prix ainsi que contre la pénurie enregistrée dans plusieurs produits alimentaires et médicaments, face à la poursuite des mêmes choix économiques et sociaux perdants.