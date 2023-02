L’US Tataouine et le Club africain sont parvenus à valider leurs billets pour les play-offs, à la faveur du nul obtenu par la premières devant le tenant espérantiste (2-2) et la victoire in extrémis du second aux dépens de l’AS Réjiche (A-0), à l’occasion de la 13e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel disputée ce dimanche.

La journée a, notamment, été marquée par la relégation précoce de l’AS Réjiche en Ligue 2.

Pour rappel, l’ES Sahal, l’Espérance ST, l’US Monastir, l’US Ben Guerdane et l’O Béja avaient déjà composté leurs billets pour les play-offs, ce qui fait qu’une seule place demeure en jeu dans la poule A que se disputeraient l’ES Hammam-Sousse, le CS Sfaxien, le CA Bizertin et le S Tunisien lors de la prochaine et ultime journée de la première phase.

Dans la poule A, l’US Tataouine s’est assuré une place au play-offs après avoir rattrapé les deux buts d’avance encaissés devant le tenant espérantiste (Raed Bouchniba 39e et Mohamed Ali Ben Hammouda (54e), grâce à un doublé de Makhmouth Diallo à la 74e et 90e minute de jeu.

Grâce à ce point du nul, les protégés de Mohamed Ali Maalej conservent leur 3e rang avec 18 points et deux points supplémentaires de bonus, tandis que la bonne série (4 succès) des poulains de Nabil Maaloul est stoppée, ce qui les empêche de s’emparer seuls de la tête du classement, notamment que le leader étoilé à concédé le nul avec le CS Chebba à Zouiten.

L’Etoile du Sahel parvient à conserver sa pôle position avec 29 points, soit un point d’avance sur le dauphin sang et or, tandis que le CS Chebba voit sa situation de compliquer davantage en bas du tableau avec 11 points et la contrainte de devoir gagner lors de la 14e journée et attendre les résultats des concurrents pour être fixé sur son sort.

A Bizerte, le Stade tunisien a réalisé la bonne opération du jour en allant raflé les trois points de la victoire devant son hôte le CA Bizertin (2-1).

La formation du Bardo, désormais conduite par Hamadi Daou, peut enfin souffler en ayant ramené son capital points à 13 et espérer de nouveau décrocher une place en play-off.

Le CA Bizertin semble avoir considérablement minimisé ses chances d’aller en play-off en se retrouvant 6e à égalité de points avec son adversaire du jour.

La 4e affiche de la Poule A s’est, quant à elle, soldée par un nul entre l’ES Hammam-Sousse et le CS Sfaxien (1-1) qui contraint les deux formations, respectivement 4e (14 points) et 5e (13 points) à jouer leur qualification à l’occasion de la dernière journée.

S’agissant de la Poule B, le Club africain a du attendre les arrêts de jeu pour sceller le sort de sa confrontation avec l’AS Réjiche (1-0) grâce à un but de Adem Garreb à la 90e+8.

Et si les clubistes s’emparent de la 4e place et se voient déjà mettre un pied en play-off, l’AS Réjiche, lanterne rouge avec 6 points se voit relégué de manière précoce en Ligue 2.

Dans le choc de la poule, l’US Ben Guerdane a fait tomber le leader dans son fief (1-0) grâce à son buteur Rafik Kamerji à la 61e).

A la faveur de ce précieux succès, l’US Ben Guerdane s’empare du leadership à égalité de points avec le club de la capitale du Ribat (26 points) de qui il se démarque à la différence des buts.

A Métlaoui, l’Olympique de Béja a été surpris par l’Etoile sportive de la place (0-1), mais parvient à conservé son 3e rang avec 24 points, tandis que les miniers sont 5e avec 16 points ex aequo avec l’AS Soliman qui a battu l’EO Sidi Bouzid (1-0).