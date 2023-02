La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa et le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi ont signé vendredi, un accord de partenariat pour la mise en œuvre d’un programme de formation spécifique destiné aux animateurs et professionnels non spécialisés dans les établissements privés de la petite enfance.

A cette occasion, la ministre de la famille a souligné qu’en vertu de cet accord, 10 600 animateurs non spécialisés parmi les cadres éducatifs exerçant dans les jardins d’enfants privés à travers tous les gouvernorats, bénéficieront d’un programme de formation visant l’amélioration de la qualité des services fournis à la petite enfance et la régularisation de la situation d’un certain nombre de cadres non spécialisés.

Des attestations seront remises aux bénéficiaires à la fin de la formation qui sera effectuée à distance (30 heures) et en présentiel (30 heures) avec un stage sur terrain d’une durée de 60 heures.

Elle a précisé que cet accord de partenariat porte sur l’élaboration d’un programme spécifique pour l’encadrement des enfants dans les centres intégrés et des décrocheurs scolaires afin de leur permettre de rejoindre les établissements de la formation professionnelle, ou l’école de la deuxième chance relevant du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

De son coté, le ministre de l’emploi a souligné la nécessité de garantir une formation de qualité aux bénéficiaires, permettant d’assurer l’efficacité des servies fournis aux enfants et de préserver les postes d’emploi des professionnels.

Il a relevé l’importance de renforcer les mécanismes de formation et l’aide technique au secteur de l’enfance pour la mise en place de programmes de formation appropriés en coordination avec les structures des deux ministère afin d’atteindre les objectifs requis.