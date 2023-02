Médenine : Organisation d’une caravane médicale multidisciplinaire le 4 février

Une caravane médicale multidisciplinaire sera organisée, samedi 4 février, au profit des habitants du gouvernorat de Médenine, à l’initiative des ministères de la santé et des affaires sociales et l’association One Day One Dream.

Des prestations médicales seront assurées à l’hôpital de Médenine, l’hôpital local de Béni Khadech et l’hôpital régional Sadok El Mkadem à Djerba Houmet Souk.

Samir Marzouk, directeur régional de la santé, a indiqué que 27 médecins spécialistes et des médecins de Médenine offriront des consultations gratuites dans différentes spécialités (endocrinologie, diabète, gynécologie, pédiatrie, dermatologie, gastroentérite, rhumatologie, cardiologie, radiologie, chirurgie pédiatrique, anesthésie et réanimation).

Des interventions chirurgicales et des implantations de lentilles seront effectuées au profit de 30 patients dans une clinique privée.

Des lunettes de vue et de divers médicaments seront, également, distribuées, outre la prise en charge d’autres patients qui seront transférés à Tunis.