El Kotteb al Bab – Les contes de Maram : Les plus belles plumes de Tunisie lancent un ouvrage collectif pour la bonne cause

Les contes de Maram , ou El Kotteb 3al Bab est un nouvel ouvrage collectif édité par Pop Libris, qui réunit la crème des auteurs tunisiens. En tout, 20 écrivains et écrivaines, les plus belles plumes de Tunisie, partagent leurs nouvelles, classiques ou décalées, dans un livre de 330 pages édité en langue arabe et préfacé par la professeure Olfa Youssef.

Les contes de Maram est un livre dont 30% des revenus vont être versés à l’association Maram Solidarité pour la lutte contre le cancer, initiée par Manel Gharbi , la maman de la petite Maram , décédée neuf ans auparavant à la suite d’une lutte contre le cancer.

Les auteurs qui participent à l’ouvrage collectif Les contes de Maram, ou Elkotteb 3al Bab sont :

– Abdeljabbar Eleuch – Mohamed Issa El Meddeb – Chokri Mabkhout – Amira Ghanem – Ali Louati – Amal Mokhtar – Habib Selmi – Lazhar Zned – Hassanine Ben Ammou – Moez Niija – Ines Abbassi – Emna Rmili – Samy Mokaddem – Tarak Lamouchi – Salma Yangui – Tarak Chibani – Ines Mansi – Ghada Ben Salah – Malek Ben Ezzedine – Farouk Ferrchichi

Histoire de l’association Maram

L’association Maram est devenue à travers les années une association pionnière dans la lutte contre le cancer de l’enfant en Tunisie. Fondée en Janvier 2014 par deux parents d’une petite fille souffrant d’un cancer pédiatrique (neuroblastome) et n’ayant pas les moyens de faire une opération d’autogreffe à l’étranger. Un appel aux dons international a été effectué et la petite Maram âgée de 2 ans s’est faite opérée en France. Malheureusement Maram nous quitte en octobre 2014 après un grand combat contre cette maudite maladie…

Grâce aux dons et l’extraordinaire élan de solidarité qui s’est créée depuis, l’association a fondé en février 2021 Dar Maram, la première Maison pouvant accueillir les enfants atteints de cancer et leurs familles ayant du mal à se loger, durant la période où ils effectuent leurs traitements à l’hôpital Salah Azaiez. L’association organise régulièrement de grandes actions afin de soutenir les enfants atteints de cancer, améliorer leur condition et réaliser leurs rêves.

En 2018, il est possible de faire l’opération d’autogreffe en Tunisie grâce à la persévérance de Manel Gharbi et l’association Maram qui a doté le centre de greffe de la moelle osseuse du premier système de collecte de cellules souches hématopoïétiques en Tunisie.

A Propos de Pop Libris

Pop Libris Edition est une maison d’édition fondée par trois passionnés de littérature, Souha Cherni, Sami Mokaddem et Atef Attia. Pop Libris est née en 2013, de cette volonté de promouvoir une littérature tunisienne alternative, une littérature de divertissement et donnant la chance à de jeunes (ou moins jeunes) auteurs encore inconnus. Son objectif majeur : réconcilier le lecteur avec le livre tunisien.

En 2019, Pop Libris a édité un premier ouvrage collectif intitulé “Les contes du clair de Lune” avec 12 écrivains tunisiens afin de soutenir l’association d’aide des enfants de la lune de Tunisie, les jeunes atteints de la maladie génétique XP ou Xeroderman pigmentosum, qui les oblige à ne pas s’exposer aux rayons ultraviolets.

Disponibilité de l’ouvrage

Le livre El Kotteb al Bab, les contes de Maram sera disponible au stand de Pop Libris à la Foire du Livre Tunisien qui se déroule à la Cité de la Culture de Tunis du 04 au 18 février. Il sera bientôt disponible dans les bonnes librairies tunisiennes et en ligne sur le site Ceresbookshop.

Quoi de mieux que de fêter le mois de l’amour en offrant ou en vous offrant le livre “Les contes de Maram” et participer ainsi à ce projet social noble qui est la lutte contre le cancer de l’enfant.