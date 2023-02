Kaïs Saïed à l’hôpital Mongi Slim au chevet de Selly Selmi

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu à l’hôpital Mongi Slim de La Marsa pour visiter l’étudiante qui a reçu le prix du président en 2022 à l’occasion de la Journée du savoir.

En effet, Selly Selmi vient de subir une opération de greffe de foie, et ce après avoir trouvé un donneur. Elle aurait commencé à récupérer.

Le chef de l’Etat a félicité le personnel médical et paramédical et l’ensemble du personnel pour leur grande efficacité et leur dévouement sans faille dans l’accomplissement de leur travail, et a réaffirmé que la santé est un droit.