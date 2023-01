Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) s’est exprimé, lundi, sur le sort des suffrages exprimés obtenus par deux candidats dans les circonscriptions électorales de Bizerte et de Sfax.

C’est ainsi qu’au terme d’une série de délibérations tenues sur fond de deux rapports établis par les instances régionales pour les élections de Bizerte et de Sfax, le conseil a prononcé l’annulation “partielle” des résultats obtenus par Sami Toujani, candidat aux législatives représentant la région de Sejnane, circonscription de Joumine-Ghazala (Bizerte).

Il a également ordonné l’annulation “totale” des résultats obtenus par Tarek Mehdi, candidat de la circonscription électorale de Sakiet Eddayer (Sfax).

Lors d’une conférence de presse dédiée à la proclamation des résultats préliminaires du second tour des élections législatives, le président de l’ISIE, Farouk Bouaskar a affirmé que les violations commises par le candidat, Sami Toujani, de la circonscription de Sejnane-Joumine-Ghazala (Bizerte) sont au vu de la loi des “violations graves et manifestes”.

Plus détails, le président de l’ISIE a précisé que les agissements commis par le candidat en question ont eu “un impact décisif et majeur” sur les résultats des élections dans la circonscription concernée, notamment, sur la répartition des suffrages exprimés.

En conséquence, l’ISIE a décidé de facto et de droit de prononcer l’annulation “partielle” des résultats obtenus par le candidat précité, soit 1456 voix.

Etayant encore ses motifs, le président de l’ISIE a ajouté qu’une simple lecture du rapport de l’IRIE de Bizerte fait ressortir une série d’infractions électorales oscillant entre la provocation de troubles et l’atteinte délibérée à l’intégrité du scrutin à l’intérieur des centres de vote “2 mars 1934 à Sejnane”, “Nechmaiya” et “Bazina”.

Dans le passif de ce candidat, cite le président de l’ISIE, figurent également la mobilisation illégale de moyens et de ressources publics, l’outrage aux agents du bureau de vote, la violation du silence électoral, l’atteinte au principe d’égalité entre les candidats et bien d’autres infractions graves.

Pour le candidat de Sfax, Bouasker a indiqué que l’ISIE a jugé les agissements commis par le candidat, Tarek Mehdi, circonscription de Sakiet Eddayer (Sfax), des “violations graves”, ayant affecté de manière décisive les résultats des élections dans la circonscription concernée, notamment la répartition des voix exprimées.

Par conséquent, l’ISIE a décidé de prononcer l’annulation “totale” de l’ensemble des voix remportées par le candidat et de les déclarer “nulles et non avenues”. En chiffres, le candidat concerné a perdu 3321 voix obtenues, a précisé le président de l’ISIE.

Selon Bouasker, le candidat de Sakiet Eddayer a commis des infractions “financières”, en l’occurrence, dépassement global des dépenses électorales dans la circonscription concernée.

Répréhensibles au vu de la loi, ces comportements ouvrent droit à une annulation totale des suffrages exprimés en faveur de ce candidat, a encore martelé le président de l’ISIE.