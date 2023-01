Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Onze gouvernorats ont enregistré au cours des dernières 24 heures des quantités de pluies atteignant près de 65 mm à Aïn Drahem, laquelle région a connu également des chutes de grêle, alors que le gouvernorat de Kasserine a connu des vents forts dont la vitesse allant jusqu’à 90km/h.

D’après les données de l’Institut National de la Météorologie (INM), les gouvernorats concernés par ces précipitations sont en effet, Béja, Jendouba, le Kef, Bizerte, Tunis, Nabeul, Ben Arous, Ariana, Manouba, Zaghouan et Kasserine.

La région de Nefza du gouvernorat de Béja a enregistré 28 mm, 35mm dans le barrage de Barbara du gouvernorat de Jendouba, 15mm à Sakiet Sidi Youssef du gouvernorat du Kef et 16mm à Joumine du gouvernorat de Bizerte.

Par ailleurs, Les précipitations enregistrées à Tunis- Carthage s’élèvent à 10 mm, à 27mm à Hammam Ghzar et à 35 mm à Azmour du gouvernorat de Nabeul, alors que les gouvernorats d’Ariana, de Nabeul, de Zaghouan et de Kasserine ont enregistré moins de quantités que les autres régions.

Les régions de Téla et l’Ayoune ont connu des chutes de neige, comme le gouvernorat de Béja qui a observé des chutes de grêle avec des ventes qui soufflent fors à une vitesse de 58 km/h à Bousselem et à Tataouine et de 54 km/h à Matmata et à Remada.