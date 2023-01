La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a effectué jeudi une visite d’inspection au centre de protection des personnes âgées du Kef, afin de prendre connaissance des conditions d’hébergement au cours de cette vague de froid qui sévit en Tunisie.

A cette occasion, la ministre a rencontré l’équipe médicale et paramédicale qui a été renforcée, en application de la décision relative à l’augmentation immédiatement du nombre des aides soignants et infirmiers pour palier le manque du personnel enregistré dans ces centres et améliorer la qualité des prestations fournies aux personnes âgées.

Accompagnée au cours de sa visite du président de l’union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) Mohamed Khouini, elle a souligné qu’en vertu de la convention signée avec l’UTSS, ces centres doivent être non seulement renforcés en gériatres et aides soignants mais aussi en psychologues et assistants sociaux pour assurer aux résidents une meilleure prise en charge sanitaire et psychique.

Moussa a également inspecté les travaux réalisés afin d’assurer le bon fonctionnement du chauffage central à l’intérieur du centre et garantir les meilleures conditions d’hébergement et de repos aux personnes âgées au cours de cette période de froid, saluant les efforts déployés en matière de prise en charge sanitaire des résidents du centre qui ont reçu la troisième dose de vaccin anti- Covid 19 et celui de la grippe saisonnière.

La ministre de la famille a annoncé à cette occasion la reprise des activités des équipes mobiles qui fournissent des services sanitaires et sociaux aux personnes âgées à domicile, ainsi que le démarrage de la révision du cahier des charges relatif à la création des établissements publics et privés de protection des personnes âgées.