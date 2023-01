Dans le cadre du suivi de la visite de travail qu’elle a effectuée le 20 courant dans le gouvernorat de Monastir, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a dépêché un groupe de travail mixte constitué des représentants de la direction générale du patrimoine au ministère, l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) pour inspecter l’état des lieux du palais de marbre de Habib Bourguiba à Monastir et de définir la nature des interventions à faire afin de le sauver du délaissement.

Lors d’une séance de travail, mardi 24 janvier 2023, elle a pris connaissance de la situation immobilière du Palais de marbre à Skanes et de l’état actuel de ce monument où diverses fissures dans les murs, le sol et espaces extérieurs ont été constatées.

La ministre des Affaires culturelles a souligné la nécessité d’accélérer la préparation d’un rapport détaillé sur l’état du Palais du marbre, en coordination avec des experts dans le domaine, et de déterminer le budget approximatif de l’intervention, notant l’importance de conjuguer tous les efforts pour chercher à fournir les fonds financiers nécessaires dans le but de sauver ce monument qui constitue un acquis régional et national, symbole de la mémoire nationale, de l’histoire contemporaine de la Tunisie et de son patrimoine architectural.