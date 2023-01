Programme des rencontres de la 9e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues samedi et dimanche (tous les matchs à 14h):

Samedi 21 janvier:

Poule A

Au Bardo:

S Tunisien – CS Sfaxien Arb: Amir Loucif

A Bizerte:

CA Bizertin – US Tataouine Arb: Nasrallah Jaouadi

A Sousse:

ES Sahel – ESH Sousse Arb: Walid Mansri

A la Chebba:

CS Chebba – Espérance St Arb: Mejdi Belhaj Ali

Dimanche 22 janvier:

Poule B

A Radès:

C Africain – US Monastir Arb: Walid Jridi

A Béja:

O Béja – AS Soliman Arb: Naïm Hosni

A Mahdia:

AS Réjiche – EO Sidi Bouzid Arb: Karim Khémiri

A Métlaoui:

ES Métlaoui – USB Geurdane Arb: Ameur Chouchène