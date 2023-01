Ben Arous-Législatives : 10 candidats s’élancent dans la course à l’ARP

Dans le gouvernorat de Ben Arous, 10 candidats sur 5 circonscriptions électorales briguent de sièges au prochain parlement lors du second tour des élections législatives prévu le 29 janvier courant, et ce, après l’annonce par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), de la victoire de quatre candidats depuis le premier tour du scrutin.

La campagne électorale pour le second tour des législatives a démarré, lundi, pour les candidats, Sabri Mars et Aziz Belakhdhar sur la circonscription Ben Arous-Mornag, Dhouha Selmi et Mohamed Tahar Mokh sur la circonscription Hammam lif-Hammam Chott, Kamel Frah et Outaill Aouij sur la circonscription Boumhel Basatin-Ezzahra, Fakhri Abdelkhalek et Bilel Hamdi sur la circonscription de M’hamdia et Olfa Marouani et Fathi Khemissi sur la circonscription Ben Arous- Medina Jedida.

A noter que l’Instance régionale indépendante pour les élections (IRIE) à Ben Arous n’a pas enregistré de préavis sur des activités électorales lors de ce premier jour de la campagne électorale des candidats.

Le nombre d’électeurs inscrits dans les cinq circonscriptions concernées par le second tour des législatives à Ben Arous, est estimé à 317 118 électeurs, selon l’IRIE.