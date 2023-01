France : identification de l’assaillant de la Gare du Nord

Une source au ministère français de l’Intérieur a rapporté que l’auteur de l’agression à l’arme blanche de 6 personnes à la Garde du Nord à Paris est un ressortissant libyen et est arrivé en France en 2020.

La source a souligné que l’auteur de l’attaque était âgé de 23 ans, avait un casier judiciaire, avait déjà commis plusieurs violations et avait fait l’objet d’une décision d’expulsion, soulignant que la police avait réglé la situation et que l’agresseur avait été blessé et transporté à l’hôpital. Les procureurs ont déclaré que l’une des six victimes avait été grièvement blessée, tandis que les autres avaient été légèrement blessées.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué que l’incident s’est déroulé en deux minutes. L’agresseur a utilisé un objet contondant, et non un couteau.