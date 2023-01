Tunisie – Alerte météo : Des vents forts et des intempéries attendus dans ces régions

Le temps sera marqué à la fin de cette journée et demain mardi 10 janvier 2020 par des vents forts à très forts, dont la vitesse oscillera entre 50 et 70 km/h et atteignant temporairement 90 km/h particulièrement sur les côtes et les hauteurs, suscitant localement des phénomènes de sables sur le sud.

Selon les données de l’Institut National de la Météorologie (INM), des intempéries seront attendues cet après midi sur le nord, accompagnées temporairement par des averses orageuses sur l’extrême Nord et le Nord-Ouest