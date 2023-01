Tunisie : Augmentation du nombre des accidents de la route en 2022

L’observatoire national de sécurité routière a enregistré une augmentation du nombre des accidents de la route en 2022 avec 5484 accidents contre 5089 accidents en 2021, a indiqué le chef du département de la communication routière à l’observatoire, Mourad Jouini.

Dans une déclaration aux médias en marge de la tenue de la 14e session du conseil national de la sécurité routière au ministère de l’Intérieur, Jouini a expliqué que 1051 personnes ont trouvé la mort et 7906 personnes ont été blessées dans des accidents de la route en 2022 contre 1014 décès et 6894 blessures en 2021.

Jouini a expliqué que les causes de ces accidents sont principalement dues à l’inattention, au non-respect de la priorité, à la violation du code de la route, au non-alignement à droite et changement brusque de direction et au non respect de l’arrêt ” stop “.