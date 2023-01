Tunisie – Eau potable : Perturbation de l’approvisionnement dans ces délégations

La Sonede a annoncé une perturbation dans la distribution de l’ eau potable, à partir du 10 janvier 2023 jusqu’au mercredi 1er février 2023 dans les délégations des gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax (les délégations de Sakiet ezzit, Sakiet Eddeyer, Sfax ville, Sfax sud et Sfax Ouest).

La société a indiqué, dans un communiqué publié mercredi, que l’alimentation de ces zones en eau potable se poursuivra, à travers les ressources hydrauliques disponibles, couvrant environ 75 % des besoins.

Cette perturbation est due à la programmation par la Société de l’exploitation du canal et des adductions des eaux du Nord et la Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques, de l’arrêt d’exploitation du canal Medjerda-Cap Bon pour effectuer des travaux d’entretien et le réaménagement du barrage d’el Aroussia du 9 au 29 janvier courant.

L’approvisionnement en eau potable reprendra son rythme normal dans ces régions à partir du mercredi 1er février après la reprise de l’exploitation du canal Medjerda-Cap Bon.