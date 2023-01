Samsung dévoile ses nouveaux produits Odyssey, ViewFinity et Smart Monitor au CES 2023

Samsung étend son leadership sur le marché des écrans avec l’introduction de nouveaux moniteurs. Les nouveaux produits Odyssey, ViewFinity et Smart Monitor, qui seront lancés au CES 2023, permettront à tous de bénéficier d’une qualité d’image inégalée et de fonctionnalités innovantes.

Samsung fait de grands progrès dans la catégorie des écrans ultra-larges avec l’arrivée de l’Odyssey Neo G9. Le nouvel Odyssey est le premier moniteur au monde doté d’une double résolution UHD, illustrant la position de Samsung en tant que leader avant-gardiste dans le domaine des écrans qui offrent l’expérience de jeu la plus intense.

« Avec l’Odyssey Neo G9, nous ouvrons la voie vers l’avenir des moniteurs de jeu. À partir de maintenant, les jeux sont encore plus réalistes, a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de la division Visual Display de Samsung. Le CES est l’endroit idéal pour présenter nos innovations aux gamers, aux graphistes et aux fans de télévision, en les amenant à une expérience de visionnage sans précédent grâce à des expériences personnalisées et à une gamme d’applis intelligentes intégrées. »

Odyssey Neo G9 : le premier moniteur de jeu dual UHD au monde

​Le moniteur de jeu Odyssey Neo G9 (numéro de modèle : G95NC) révèle de nouveaux détails dans un champ de vision inégalé. Le moniteur a une résolution de 7 680 x 2 160 et un rapport d’aspect de 32:9.

L’écran incurvé 1000R de 57 pouces utilise la technologie quantum mini LED avec les spécifications VESA Display HDR 1000 pour des images époustouflantes à chaque jeu. L’affichage mat réduit les reflets de la lumière sur l’écran, ce qui évite les distractions pendant les sessions de jeu les plus intenses.

De plus, le moniteur de jeu Samsung Odyssey Neo G9 est doté de la première prise en charge DisplayPort 2.1 au monde, qui transfère les données environ deux fois plus vite que le DisplayPort 1.4 utilisé précédemment. En outre, la nouvelle norme DP2.1 permet à la compression du flux d’affichage (DSC) de transmettre les informations sans distorsion.

Pour garantir que les joueurs ne manquent rien pendant leurs parties, l’Odyssey Neo G9 prend en charge un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Odyssey OLED G9 : un blanc éclatant, un noir plus profond et un contraste de couleurs presque infini

​L’Odyssey OLED G9 (numéro de modèle : G95SC) est le dernier né de la gamme de produits Odyssey et comporte un écran dual quad-HD de 49 pouces 1800R avec un rapport d’aspect 32:9. L’éclairage des OLED avec la technologie quantum dot est contrôlé pixel par pixel, ce qui permet un contraste des couleurs presque illimité.

L’écran OLED illumine chaque pixel individuellement et n’utilise pas de rétroéclairage. Cela permet d’obtenir un contraste de 1 000 000:1 et d’afficher des couleurs RVB et des noirs plus vrais que nature, sans filtre de couleur. Pour garantir un jeu fluide, l’Odyssey OLED G9 a un temps de réponse de 0,1 ms et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

L’Odyssey OLED G9 peut utiliser des applications telles que Prime Video, Netflix et YouTube via le Smart Hub. Vous pouvez donc toujours profiter de contenus provenant de sources diverses. Grâce à des abonnements à des gaming stream tels que Xbox Gamepass, par exemple, il est possible de jouer à volonté, même sans l’intervention d’un PC.

ViewFinity S9 : des réglages de couleurs intelligents pour les créatifs professionnels

​Le ViewFinity S9 (numéro de modèle : S90PC) est le dernier né de la gamme de moniteurs de Samsung. Le moniteur est doté d’un écran 5K de 27 pouces et est optimisé pour les graphistes, les photographes et autres professionnels de la création. La résolution de 5 120 x 2 880 combinée à la large gamme de couleurs de 99 % DCI-P3 garantit des détails nets et réalistes. La précision moyenne des couleurs Delta E ≦ 2 assure également une reproduction brillante et précise des couleurs, même dans des environnements visuels difficiles.

Le Color Calibration Engine intégré garantit la précision des couleurs et de la luminosité de l’écran, et permet aux utilisateurs de régler la balance des blancs, le gamma et la balance des couleurs RVB à l’aide de l’application Samsung Smart Calibration. L’écran mat limite également la réflexion de la lumière pour réduire les distractions pendant le travail.

Grâce aux connexions USB-C et Thunderbolt 4, les utilisateurs connectent des caméras et d’autres appareils sans effort. Cela permet de transférer facilement des fichiers vidéo massifs et des ensembles de données volumineux du stockage vers un PC. La série ViewFinity S9 est équipée d’une caméra SlimFit 4K et prend en charge les applis de vidéoconférence incluses dans le Samsung Smart Hub, telles que Google Meet.

Smart Monitor M8 : combinez travail, divertissement et vie privée

​Le Smart Monitor M8 (numéro de modèle : M80C) a un design élégant et fin et est maintenant disponible en 27 pouces ainsi qu’en 32 pouces. Les deux écrans ont une résolution 4K. Le Smart Monitor est disponible en quatre couleurs qui permettent aux moniteurs de s’intégrer dans n’importe quelle pièce : Daylight Blue, Spring Green, Sunset Pink et Warm White. ​

Grâce au statif réglable en hauteur et inclinable, vous pouvez toujours travailler sous le meilleur angle. L’écran peut pivoter de 90 degrés, ce qui permet de visualiser de longs documents avec moins de défilement. Afin de garder un bureau bien rangé, le Smart Monitor M8 est conforme aux normes de montage VESA pour un gain de place.

Le Smart Monitor M8 peut se connecter à des centaines d’appareils via le Hub SmartThings, notamment des éclairages, des caméras, des sonnettes, des serrures, des thermostats et bien plus encore. Samsung prévoit d’élargir la sélection et la convivialité des appareils en prenant en charge la Fonctionnalité Matter et les normes de la Home Connectivity Alliance.

De nombreuses applis du Smart Monitor prennent désormais en charge le contrôle de la souris, notamment SmartThings et le Smart Hub. Grâce au Smart Hub, vous avez un accès instantané à Prime Video, Netflix, YouTube et d’autres services de streaming.

La nouvelle fonction My Contents fournit des informations utiles en un coup d’œil. Lorsque le moniteur est en veille et qu’il détecte votre smartphone via Bluetooth Low Energy, My Contents affiche immédiatement à l’écran vos photos personnelles, votre calendrier et bien d’autres choses encore. Lorsque votre smartphone est hors de portée, le moniteur se remet en veille.

La caméra SlimFit intégrée au Smart Monitor M8 est passée à une résolution de 2K et fonctionne avec des applis de vidéoconférence telles que Google Meet. En outre, le Smart Monitor M8 est protégé par Samsung Knox Vault. Knox Vault crypte les données personnelles et conserve les fichiers et informations stockés séparément du système d’exploitation afin de les protéger des attaques extérieures.

Le Delta E est la méthode de calcul standard qui corrèle l’évaluation visuelle humaine des différences entre deux couleurs perçues. La précision des couleurs Delta E ≦ 2 signifie une reproduction supérieure et précise des couleurs, mieux que ce que l’œil peut percevoir comme différence de couleur.