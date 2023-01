Des sympathisants, membres du Parti des patriotes démocrates unifié (Ppdu) et une large frange de la famille démocrate tunisienne ont organisé, dans la soirée de mardi 3 janvier 2023, une manifestation de protestation à l’occasion du 39e anniversaire de la mort du militant Fadhel Sassi, tombé en martyr le 3 janvier 1984 lors des “évènements du pain”, déclenchés suite à l’augmentation des prix du pain.

Rassemblés sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, les manifestants ont appelé à “lutter contre les différentes formes de marginalisation, de persécution et d’injustice” pratiquées par les gouvernements successifs contre les droits fondamentaux du citoyen tunisien, en premier lieu les libertés d’expression et de manifestation, et à cesser “les campagnes de harcèlement visant les militants et les patriotes”.

Le secrétaire général du Ppdu, Zied Lakhdar, a rappelé les circonstances du martyre du militant Fadhel Sassi, “assassiné dans une conjoncture qui ressemble grandement à celle que nous vivons aujourd’hui”.

“Une conjoncture marquée par une crise sociale, une économie en berne, un pouvoir d’achat érodé et une flambée des prix sans précédent”, a-t-il dit.

Une telle situation a poussé le militant à l’image de ses concitoyens à descendre dans la rue pour s’élever avec indignation contre une réalité morose et revendiquer son plein droit “à une vie décente et digne”.

A ce jour, a-t-il regretté, la famille démocrate élargie attend encore la vérité, toute la vérité sur le meurtre de Fadhel Sassi, Fathi Falleh, Kamel Sebai, Mohamed Hmani, mais aussi celui du leader politique Chokri Belaid et bien d’autres personnalités, tous lâchement “assassinés”…