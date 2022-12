Flambeau olympique : Le prix de la haute performance sportive décerné à Khalil Jendoubi et Mouna El Béji

Le prix de la haute performance masculine a été décerné au taekwondoiste Khalil Jendoubi, tandis que la bouliste Mouna El Béji a remporté celui de la catégorie féminine, lors de la cérémonie annuelle du flambeau olympique, organisée vendredi soir par le Comité National Olympique Tunisien, en présence du ministre de la jeunesse et des sports, de représentants des fédérations sportives, des lauréats des différents prix et de nombreuses personnalités sportives et olympiques.

Quant aux sports paralympiques, le premier prix est revenu à Fathi Zouinkhi chez les hommes et Najeh Chouaya chez les femmes.

Au cours de la cérémonie, qui s’est déroulée dans un hôtel de la capitale, les différents lauréats ont été honorés à la suite du référendum auquel ont participé de nombreux journalistes sportifs.

Voici les lauréats des différents prix du Flambeau olympique :

Haute performance masculine : Mohamed Khalil Jendoubi (taekwondo)

Haute performance féminine : Mouna El Béji (boules)

Jeunes talents (garcons) : Rayane Ben Hafsa (aviron)

Jeunes talents (filles) : Khadija Jelassi (lutte)

Encadrement technique masculin : Seifeddine Trabelsi (Taekwondo)

Encadrement technique féminin : Yosr Cherni (basketball)

Arbitrage hommes : Mohamed Ali Chérif (Karate)

Arbitre féminin : Sarah Bouhlel (Boxe)

Associations distinguées dans le sport féminin : Club des sports féminins de Moknine, handball

Associations émérites dans la diffusion et la pratique du sport, du développement durable et des valeurs olympiques : l’Association pour la Préservation de l’Environnement de Dégueche

Sports pour tous : Association sportive Al-Haneya de Mhamdia

Gouvernance sportive: Espérance Sportive de Tunis (associations sportives) /Fédération Tunisienne de Baseball (fédérations sportives) / Ligue de Judo du Sahel (Ligues)

Encadrement technique, scientifique et médical : Dorsaf Mtahni (médecine du sport) / Naim Hammami (kinésithérapie) / Ramzi Gritli (préparation physique)

Femme sportive émérite : Henda Thlijane (Le Kef)

Bénévolat sportif : Slaheddine Berrazaga (Athlétisme)

Sports scolaires : Institut Abou Al Hassan Lakhmi à Sfax (sports collectifs) / Institut Ibn Khaldoun à Sidi Bouzid (sports individuels)

Centres de promotion sportive : Le Centre de Promotion du Handball de l’Association Sportive Féminine du Sahel (sports collectifs) / Le Centre de Promotion du Karaté de l’Espoir sportif de Denden (sports individuels).

Handisports hommes : Fethi Zouinkhi

Handisports dames : Najeh Chouaya.