Tunisie : Le prix des boissons pourrait augmenter de 40%

La Chambre nationale des boissons en gros menace d’augmenter les prix des boissons de plus de 40% en 2023 si l’avance fiscale pour les distributeurs de boissons en gros est approuvée dans la loi de finances 2023.

Selon un communiqué cité par Hakaek Online, l’avance de 5% sur la taxe sur les entreprises de distribution de boissons en gros sur leurs achats auprès des producteurs contenue dans le projet de loi de finances pour l’année 2023 représentera cinq fois l’impôt sur le revenu de ces sociétés de distribution et détériorera leurs capacités financières et menacera leur durabilité, ce qui pourrait entraîner la fermeture des entreprises concernées et affecter directement les recettes fiscales de l’État et la perte de milliers d’emplois et leurs conséquences sociales et sanitaires.

La Chambre exprime « son regret que le ministère des Finances n’ait pas réagi à ses multiples demandes de dialogue sur ce sujet et ne l’ait pas impliquée dans des discussions préalables ».