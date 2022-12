Au cours de la journée de dimanche, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et une baisse des températures sera enregistrée dimanche.

Selon l’INM, le ciel sera nuageux avec des pluies éparses sur les régions côtières puis l’extrême sud l’après-midi. Les nuages seront temporairement orageux.

Les températures oscilleront entre 14 et 20 degrés atteignant 22 degrés sur l’extrême sud. Le vent sera faible à modéré de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud. La vitesse du vent atteindra entre 15 et 30 km/h et se renforcera l’après-midi près des cotes est et le sud ou il sera accompagné de tourbillons de sable.

La mer sera peu agitée à agitée sur les cotes est.