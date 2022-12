Législatives 2022 : Faible affluence des électeurs porteurs de handicap vers les bureaux de vote

L’organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées a constaté, samedi, une faible affluence des personnes porteuses de handicap vers les bureaux de vote de 08H00 à 11H00, pour participer aux élections législatives en plus du non aménagement de l’environnement extérieur et intérieur de certains bureaux et centres de vote, a déclaré à la TAP, le président de l’organisation, Yosri Mazati.

Les 144 observateurs répartis sur les 210 centres de vote ont indiqué que près de la moitié de l’environnement extérieur des centres de vote n’a pas été aménagé (42%) contre 38% pour l’environnement intérieur.

L’organisation a enregistré la quasi absence de la langue des signes (94%) et de la pochette braille (79,21%).

Selon l’organisation un électeur malentendant a été empêché de voter dans la circonscription électorale de Siliana.