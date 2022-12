Tunisie : La CST fête son trentième anniversaire par un programme riche et varié

A l’ occasion de son trentième anniversaire, la Cité des sciences à Tunis (CST) organise du 21 au 24 décembre en cours plusieurs activités dans divers domaines.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Najoua Bey, directrice scientifique à la CST, a fait savoir qu’une soirée astronomique et musicale sera organisée le 24 décembre en cours.

Il s’agit, en outre, d’organiser la 4ème édition des journées aéronautiques du 21 au 22 décembre en cours. Des conférences, des compétitions, des ateliers de démonstration et des expositions sont prévus lors de cette manifestation de deux jours.

La CST organisera également des conférences sur la mise en valeur du site archéologique ” les jardins d’agrément de la dynastie Hafside ” et une visite guidée du site, un débat autour de la Mission et des Défis de la CST, et de ses orientations et objectifs stratégiques pour l’avenir, une exposition la Cité en chantier, des ateliers inédits organisés par des animateurs et scientifiques et une foire des partenaires de la CST.