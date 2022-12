Lauréats du Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression 2022

Le jury du Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression, décerné par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, a annoncé, mardi 13 décembre, la liste des vainqueurs de la troisième édition qui sont :

Le jury a estimé que cette session a connu une participation quantitative et qualitative distinguée. Le choix des vainqueurs était difficile en raison de la nature des sujets et du haut niveau professionnel des articles.

L’ambassadeur de l’UE, Marcus Cornaro, a déclaré que « c’est ce journalisme libre, engagé et de qualité que nous voulons soutenir avec le prix Lina », en rappelant « que la liberté d’expression et l’accès à une information indépendante et fiable font partie du socle de nos démocraties. Sans eux il n’y a point de véritable vie démocratique viable ».

La Délégation de l’UE en Tunisie tient à remercier toutes et tous les journalistes qui ont participé à cette session et les encourage à participer à la prochaine édition.

La Délégation exprime sa reconnaissance aux membres du jury Mesdames Assia Atrous, Olfa Belhassine et Henda Chennaoui et Messieurs Sadok Ben Mhenni et Larbi Chouikha (président).