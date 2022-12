Coupe du Monde de Football 2022 : La FIFA célèbre le saut historique de Nciri (vidéo)

Le joueur marocain Youssef Nciri a mené son pays à la victoire face au Portugal, après avoir inscrit l’unique but de la rencontre à la 42e minute des 1/8mes de finale de la Coupe du monde de football Qatar 2022.

A 25 ans, Nciri a réussi à marquer un but remarquable, qu’il a atteint après un bond historique de deux mètres et 78 centimètres (2,78 m).

Le compte officiel de la FIFA a célébré ce saut et a publié une vidéo documentant le moment où le joueur a marqué le but du match, avec ce commentaire: “Laissez-le voler”.

There was no stopping that from Youssef En-Nesyri 💥#LetItFly with @qatarairways pic.twitter.com/JhR5iUOsPt

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2022