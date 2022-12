Coupe du Monde de Football (Quarts de finale) : France-Angleterre, un duel décisif au sommet

La France affrontera l’Angleterre ce samedi en match comptant pour les quarts de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, un duel décisif entre deux grandes nations du football européen.

La France, qualifiée à ce stade de la compétition aux dépens de la Pologne (3-1), sera aux prises avec l’Angleterre, qualifiée face au Sénégal (3-0). Les deux équipes disputeront un match crucial qui signifie pour les Bleus, un pas de plus vers un éventuel 2 e sacre consécutif historique, et pour l’Angleterre, une revanche, après son élimination face à la Croatie en demi-finale de l’édition 2018 en Russie.

Ce rendez-vous entre voisins qui se connaissent bien, est le premier du genre à ce stade de la Coupe du monde, car les deux sélections se sont affrontées à deux reprises lors de la phase de groupes.

A l’Euro, les duels entre les deux formations ont été plus fréquents, avec trois matches, deux nuls (0-0 en 1992, 1-1 en 2012) et une victoire de la France en 2004 (2-1).

Pour accéder au dernier carré de ce mondial qatari, le sélectionneur français, Didier Deschamps, peut se vanter d’avoir à sa disposition un Kylian Mbappé en très grande forme et efficace et un Olivier Giroud audacieux et conforté par son record de meilleur buteur des Bleus (52 buts) devant Thierry Henry.

Pour l’Anglais Gareth Southgate, il comptera certainement sur son capitaine et pilier Harry Kane aidé par Phil Foden, la jeune pépite de 19 ans, Jude Bellingham, Raheem Sterling, de retour en sélection après un déplacement en Grande-Bretagne, et Marcus Rashford. Une large panoplie offensive qui a déjà inscrit douze buts dans le tournoi.

Les Bleus et les Three Lions auront donc fort à faire lors de leur match pour tenter de s’extirper des quarts de finale et rejoindre le carré final, se rapprochant un peu plus du sacre mondial.