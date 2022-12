Tunisie : Le TA lance une plateforme électronique destinée aux justiciables et aux spécialistes du secteur

Le Tribunal administratif a lancé, mercredi, une nouvelle plateforme électronique offrant plusieurs services à distance destinés aux justiciables, les chercheurs, les professionnels et les étudiants.

Les prestations qui sont disponibles sur le site du TA ont été présentées lors d’une conférence de presse, à Tunis, tenue au siège du tribunal.

Il s’agit, notamment, du suivi des affaires à distance, la connaissance des prononcés de jugements, la délivrance d’un certificat de publication, le dépôt d’une demande d’aide judiciaire et la récupération des pièces justificatives.

Selon Amine Dalla, directeur de ce nouveau projet baptisé “services plus proches et plus rapides”, les services proposés sur cette plateforme sont totalement gratuits, ayant pour principal objectif de rendre la justice administrative plus accessible aux justiciables et d’épargner aux citoyens le déplacement pour déposer les poursuites administratives.

Cette initiative vise aussi à s’appuyer davantage sur la numérisation et la technologie moderne à travers une plateforme interactive. Elle vise aussi à remédier à la lenteur de certaines procédures administratives simples.

Pour les personnes concernées par le secteur de la justice, tels que les professionnels, les chercheurs et les étudiants, le directeur du projet a expliqué que le TA a tout mis en oeuvre pour mettre à leur disposition un nombre important de sources d’information.

Pour sa part, Olfa Kiras, représentante d’Etat au TA et membre de l’unité de communication et d’information, a fait état d’un “écart entre les besoins des justiciables et les services proposés qui ne sont pas adaptés aux attentes des citoyens”.

Elle a, également, souligné que cette plateforme électronique s’inscrit dans le cadre d’un plan stratégique 2021-2025 adopté par le Tribunal administratif pour améliorer la qualité des services judiciaires.