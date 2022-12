Médenine -Législatives : L’amélioration de l’infrastructure et l’approvisionnement en eau potable, parmi les sujets abordés par les candidats

Dans le cadre de sa campagne électorale pour la circonscription Médenine-nord, le candidat Nejib Sallami s’est engagé au cas où il est élu à dynamiser le tourisme culturel et la zone industrielle en plus d’œuvrer pour une solution radicale au problème de l’approvisionnement en eau potable. Tiulaire d’une maitrise de droit, Sallami est actuellement professeur d’enseignement secondaire en plus d’être syndicaliste et actif au sein du parti Chaab.

De son côté, le candidat pour la circonscription de Zarzis Ahmed Chafter a choisi d’axer sa campagne électorale sur les rencontres directes avec les citoyens. Programmateur dans le domaine de l’informatique, Ahmed Chafter a mis l’accent dans son programme sur l’intégration de Zarzis dans le programme des zones prioritaires dans le développement régional, le renforcement des services administratifs en plus de la création d’une école pilote et d’un centre de formation professionnel.

Seul candidat dans sa circonscription de Béni Kadache, Abdelsalem Hamrouni, professeur d’enseignement secondaire s’est engagé dans son programme électoral à trouver les solutions pour débloquer les projets publiques en retard et à améliorer l’infrastructure de la région en plus d’appuyer l’investissement dans le patrimoine matériel et immatériel.

A noter que le gouvernorat de Médenine sera représenté dans le prochain parlement par 7 sièges.