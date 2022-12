Législatives – Tunis II : Trois infractions électorales relevées

La présidente de l’Instance régionale des élections (Tunis II), Sonia Boulaabi, a indiqué que trois infractions ont été relevées dans les différentes circonscriptions de Tunis II au cours de la première semaine de la campagne électorale, qui a démarré le 25 novembre.

Ces infractions ont été enregistrées dans la circonscription électorale d’Ettahrir-Le Bardo. Deux infractions concernent des activités électorales organisées sans préavis et la troisième est liée à l’affichage dans des espaces non dédiés à cette fin.

Sonia Boulaabi a, en outre, précisé que, depuis le lancement de la campagne électorale, 31 activités électorales ont été déclarées dans les différentes circonscriptions relevant de Tunis II. Seules huit d’entre elles ont eu lieu et ont consisté en des meetings, affichage et distribution de manifestes électoraux, installation de tentes électorales et réunions-débat autour des programmes des candidats, a-t-elle précisé.

Le nombre des candidats de la circonscription de Tunis II s’élève à 21, dont trois femmes. Ces derniers se disputent six sièges répartis en six circonscriptions électorales. Il s’agit des circonscriptions de Carthage/La Marsa, La Goulette, Le Kram, Cité El-Khadhra/El Menzah, El-Omrane/El-Omrane supérieur et Ettahrir-Le Bardo.