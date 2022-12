DIRECT SPORT – Ligue 1 : Programme des matchs en retard de la 1ere phase

Le championnat de la Ligue 1 du football professionnel reprendra le 11 décembre en cours par les matchs en retard de la 1ere journée de la première phase.

Voici le programme des matchs en retard:

– 11 décembre: Matchs en retard de la 1ere journée

– 14 décembre: Matchs en retard de la 2e Journée

– 21 décembre: Matchs en retard de la 3e Journée

– 25 décembre: Matchs en retard de la 4e Journée

– 30 décembre: Matchs en retard de la 5e Journée

Programme de la 2e phase:

– 8 janvier: 8e journée

– 11 et 12 janvier: 9e journée

– 14 et 15 janvier: 10e journée

– 21 et 22 janvier: 11e journée

– 25 et 26 janvier: 12e journée

– 28 et 29 janvier: 13e journée

– 4 et 5 février: 14e journée