Des partis politiques accusent l’ISIE de servir “l’agenda politique” du pouvoir en place

Les partis des Travailleurs, d’Al-Joumhouri, d’Ettakatol, du Courant démocratique et d’Al-Qotb ont appelé, dans une déclaration commune, au boycott des élections législatives du 17 décembre.

Ils estiment que ces élections ne respectent pas les standards les plus élémentaires d’intégrité, de transparence et de démocratie et encouragent le vote sur la base de l’appartenance tribale et non sur la base des programmes.

Ils considèrent, aussi, que la loi électorale a été élaboré de manière “unilatérale”, tout en excluant les partis et les forces politiques. La loi électorale ne garantira pas, au prochain parlement, une représentation équilibrée des différents groupes sociaux, en particulier les femmes, ont-ils ajouté.

Ces partis critiquent, par ailleurs, l’Instance des élections qui “fonctionne selon les directives”, l’accusant d'”accaparer toutes les prérogatives” dans le dessein d’exécuter “l’agenda politique” du pouvoir en place.