Tunisie : Les membres du conseil sectoriel des eaux appelle à organiser une grève

Les membres du conseil sectoriel des eaux, ont appelé mercredi au lancement à partir de l’année prochaine de l’amendement du statut de base du personnel de la société nationale d’exploitation et de distribuation des eaux (SONEDE).

Ils ont également appelé la fédération générale des eaux à fixer une date pour organiser une grève nationale sectorielle afin de défendre la pérennité de la société et les acquis du personnel.

Ils ont notamment exprimé leur attachement à assurer la protection de cet établissement public et la mise en place de directions régionales dans chaque gouvernorat. Ils ont aussi appelé à entamer immédiatement des réaménagements et une rénovation du parc automobile en plus de la mise à niveau des laboratoires d’analyse de la société et des infrastructures des stations de production.